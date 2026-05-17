Sucesos

Hombre murió tras sufrir fatal accidente en un río de Alajuela

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de emergencia en el sector de Tambor de Alajuela

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Cruz Roja Costarricense confirmó este domingo el hallazgo sin vida de un hombre en el sector de Tambor de Alajuela, específicamente en el cauce del río Itiquís.

La emergencia fue reportada luego de que se alertara sobre un hombre adulto que había caído al río y, posteriormente, fue visto flotando.

Para atender el incidente, la institución movilizó dos unidades de emergencia, entre ellas una básica y otra de primera intervención con personal especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó
La emergencia ocurrió en el cauce del río Itiquís, en Tambor de Alajuela. (Fines ilustrativos) (Cortesía: Cruz Roja Costarricense/Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

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Tras llegar al lugar, confirmaron que el hombre no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado como fallecido.

Ahora la escena y el cuerpo quedarán en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán del proceso respectivo.

La víctima no ha sido identificada.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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