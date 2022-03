Hombre que ayudó a sospechoso de matar a Kassandra Sánchez: “Lo hice para que se entregara”

Chucky viajó 150 kilómetros desde Poás de Alajuela hasta Cariari de Limón para esconderse de las autoridades. Foto OIJ. (OIJ)

El hombre que recibió en su casa a Jesús Alberto Arce Céspedes, quien era buscado como sospechoso de matar a la joven Kassandra Sánchez Ballestero, dijo que lo hizo con la intención de que se entregara a las autoridades por las buenas.

Arce, de 30 años y conocido como Chucky, fue detenido este martes por el OIJ dentro de una casa en El Ceibo de Cariari, en Limón, a 150 kilómetros de Poás de Alajuela, comunidad en la que Sánchez, de 19 años, fue asesinada de un balazo en el pecho el 6 de marzo de este año.



— 16 días estuvo en fuga Jesús Alberto Arce Céspedes, alias Chucky.

El conocido de Chucky, cuya identidad no se dio a conocer, le dijo a Noticias Repretel que Arce llegó a su casa hace cinco días en la madrugada, le dijo que no se asustara, ni lo denunciara, pues él planeaba entregarse.

“Él me comentó la historia y me dijo por favor lo ayudara, que él se quería entregar, pero que no podía hacerlo todavía, que tenía que dar tiempo. Yo le dije que lo iba a ayudar a que se entregara por las buenas, pero que tenía que cumplir con eso y de hecho el muchacho tenía pensado entregarse este fin de semana porque ya había hablado con la mamá y con otras personas ahí”, contó el hombre.

[ Chucky, sospechoso de matar a Kassandra Sánchez, fue detenido tras 16 días en fuga ]

Kassandra María Sánchez Ballestero fue asesinada el pasado 6 de marzo. Foto cortesía. (Facebook)

[ Kassandra Sánchez, la joven asesinada en Poás, lloró en donde hallaron los restos de Allison Bonilla ]

Además, dijo que no se consideraba un cómplice de Chucky, pues siempre tuvo clara la situación y quiso hacer lo posible para que se entregara, pues también sabía que la familia de Kassandra estaba sufriendo mucho.

“Yo lo hice con la intención de que se entregara por las buenas, de querer ayudar a los familiares también”, añadió.



— Este miércoles Sonia Ballestero, mamá de Kassandra, presentó una querella contra Arce, para así poder estar presente en todas las audiencias que se realicen durante el caso.

La Teja le consultó al Ministerio Público si abrirían una investigación contra el hombre que recibió a Chucky y esto fue lo que respondió:

“En cuanto a la consulta, el Ministerio Público se encuentra valorando todo lo relacionado con el caso, por lo que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible dar mayor información”.

Por su parte, Alejandro Araya Vargas, fiscal adjunto de Alajuela, informó que la tarde de este miércoles se llevaría a cabo la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra Arce, en la cual la Fiscalía solicitará que se le dicte prisión preventiva.