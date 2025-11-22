Hombre que fue asesinado mientras tomaba café tenía 33 años

Asesinan a un hombre de aproximadamente 15 balazos en San Juan de Santa Bárbara, Heredia, el viernes 21 de noviembre del 2025. Foto: ANI (ANI/ANI)

El hombre que fue acribillado la mañana de este viernes mientras tomaba café en una panadería, tenía 33 años.

El hombre asesinado es de apellido Soto.

El Organismo de Investigación Judicial informó que los hechos se dieron a las 6:30 de la mañana, en San Juan de Santa Bárbara de Heredia dentro de una panadería.

Según las primeras investigaciones el hombre se tomaba el café cuando otro hombre llegó y desde la puerta del local y le empezó a disparar.

En el momento en que Soto cayó al suelo, el pistolero se le acercó y le disparó varias veces más. El hombre recibió heridas en la cabeza, el pecho, el cuello, los brazos, las piernas, los glúteos, entre otras partes del cuerpo.

“Posteriormente se da la fuga y aborda una motocicleta que estaba a 50 metros aproximadamente, y se da a la fuga”, indicó el OIJ.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense para que se realice la respectiva autopsia.

“En el sitio, los agentes judiciales que realizaron la inspección ocular, recolectaron múltiples indicios balísticos de arma de fuego tipo pistola, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para que sean analizados”, dijo el OIJ.

El caso está en investigación para esclarecer con exactitud el móvil del homicidio.