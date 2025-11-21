Mujer habría financiado a prestamistas gota a gota que aterrorizaban a clientes con fotos de personas decapitadas

Una mujer apellidada Calderón fue detenida como sospechosa de financiar préstamos gota a gota para un grupo criminal que aterrorizaba a sus deudores enviándoles fotos y videos de personas decapitadas, cuando se atrasaban con los pagos.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que la captura se realizó la mañana de este viernes en un condominio ubicado en Sabanilla de Montes de Oca, San José, como parte de una operación dirigida por la sede regional del OIJ de Quepos.

LEA MÁS: Don Toño no pudo celebrar su cumpleaños, pero ese mismo día sus seres queridos reciben esperanzadora noticia

Además de ese allanamiento, los agentes intervinieron dos viviendas más: una en Buenos Aires de Puntarenas y otra en el centro de Quepos, por lo que no se descarta que en las próximas horas se produzcan más detenciones.

Según la Policía Judicial, a Calderón se le vincula con dos causas por el presunto delito de extorsión cobratoria, ocurridas entre febrero y marzo de este año.

La mujer fue detenida en un allanamiento a un condominio en Sabanilla de Montes de Oca. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Sobrino de Cupido, querido vendedor de flores, revela la verdad detrás del atroz homicidio de su tío

“De acuerdo con la información preliminar, al parecer, esta mujer se dedica a prestar dinero y, aparentemente, cuando los pagos se atrasaban, en apariencia, se enviaban amenazas de muerte a los deudores, incluyendo imágenes, fotos y videos de armas y personas decapitadas”, detalló el OIJ.

La investigación también apunta a que el OIJ busca detener a otra mujer y a un hombre, quienes igualmente estarían relacionados con esta red delictiva.

LEA MÁS: Violento homicidio: víctima recibe al menos 15 balazos cerca de una panadería en Santa Bárbara de Heredia

Otro aspecto revelado por las autoridades es que Calderón podría formar parte de una organización dedicada a la legitimación de capitales, utilizando estos préstamos informales como fachada.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, además de droga tipo marihuana y éxtasis, y una cantidad importante de dinero en efectivo.