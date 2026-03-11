Hombre que interrumpió noticiero en vivo para insultar a Rodrigo Chaves fue capturado por amenazas

El hombre que días atrás interrumpió una transmisión en vivo de televisión para lanzar insultos contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ahora figura en una investigación por aparentes amenazas contra funcionarios públicos.

Se trata de un hombre de apellido Trejos, de 58 años, quien fue detenido el pasado lunes 9 de marzo por motivos ajenos a esa causa y que no han sido detallados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

No obstante, agentes de la Sección de Delitos Varios del OIJ elaboraron un informe que fue remitido al Ministerio Público para que la Fiscalía valore tomarle declaración por el presunto delito de amenazas contra funcionario público.

La investigación surgió luego de que las autoridades recibieran información confidencial a través de la línea del OIJ, en la que se alertaba sobre aparentes videos con amenazas dirigidas al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a la presidenta electa, Laura Fernández. Dichos videos habrían comenzado a circular desde el pasado 6 de marzo.

Trejos permanece detenido mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

El hombre hizo los insultos en el noticiero en vivo (Captura/Captura)

El nombre de este sujeto también trascendió días atrás luego de protagonizar un tenso momento durante una transmisión en vivo del noticiero de canal 6.

El periodista de Noticias Repretel, Fabián Meza, informaba para la edición meridiana desde las afueras de los Tribunales de Justicia de Heredia, donde se desarrolla el juicio por el crimen de Nadia Peraza.

Meza había recibido el pase de la presentadora Melissa Durán y apenas iniciaba su reporte cuando el hombre se metió en la toma y, frente a la cámara, comenzó a lanzar insultos contra el mandatario, generando segundos de tensión durante la transmisión.