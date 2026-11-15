Hombre que llegó a una pelea en Cartago terminó metido en un problema tremendo

Una pelea entre varias personas tomó un rumbo violento en San Isidro de El Tejar, en El Guarco de Cartago, cuando un hombre que aparentemente no participaba en el enfrentamiento llegó al sitio y disparó contra uno de los involucrados.

El herido es un hombre de apellido Lanza, de nacionalidad nicaragüense, quien recibió un balazo en el costado izquierdo de la espalda.

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El hombre de apellido Lanza fue llevado de emergencia al hospital Max Peralta de Cartago. Foto: Archivo GN (Kenya Calderón/LN)

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 7 p. m. de este sábado, cuando al menos cinco personas se encontraban en una pelea en vía pública.

“En determinado momento habría llegado un sexto sujeto, quien aparentemente no había participado en el enfrentamiento. Este hombre habría sacado un arma de fuego y disparado contra Lanza, posteriormente se dio a la fuga”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

El herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Agentes del OIJ de Cartago investigan las circunstancias de lo ocurrido y buscan identificar y localizar al sospechoso que habría realizado los disparos. El caso continúa bajo investigación.

El sospechoso ahora podría enfrentar una investigación por tentativa de homicidio y hasta ir a la cárcel por estos hechos.