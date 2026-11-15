Hombre que manejaba un carro murió y no por un accidente: violencia suma un triste capítulo más en el país

Un hombre de apellido León, de 27 años, fue asesinado a balazos mientras conducía un vehículo por barrio Cerdas de Turrialba, la tarde de este sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con la información del OIJ, el joven conducía un carro cuando otro vehículo lo habría alcanzado y, desde este, varios sujetos le dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque fue mortal, León presentaba múltiples balazos en diferentes partes del cuerpo.

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Los disparos alcanzaron al conductor de apellido León en varias partes del cuerpo. (Rafael Pacheco Granados)

“Presenta varias heridas de arma de fuego en la cabeza, en el costado izquierdo de la espalda, los brazos, entre otros”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

De momento, no hay personas detenidas por este homicidio. Los agentes judiciales investigan las circunstancias del ataque para determinar el móvil y dar con los responsables.

Cartago registra 66 homicidios en lo que llevamos del año, 14 muertes más que hace un año en el mismo periodo.