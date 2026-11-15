Un menor de edad fue víctima de terrible balacera en nuestro país

La vida de un adolescente de 17 años estuvo gravemente en peligro, luego de resultar baleado en el abdomen.

Esta situación ocurrió en Villa Esperanza de Pavas, San José, pasadas las 4 p. m. de este sábado 14 de noviembre, cuando el muchacho estaba en vía pública acompañado por otras personas.

“El adolescente se encontraba en vía pública con otras personas cuando habría pasado un vehículo y desde este vehículo aparentemente realizaron varias detonaciones impactando una de ellas al menor, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

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El ataque ocurrió a plena luz del día y dejó al menor con una herida que atravesó su abdomen. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El muchacho fue llevado al Hospital San Juan de Dios, donde recibió atención médica. El OIJ confirmó que la herida de bala tenía orificio de entrada y salida.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron una inspección en el sitio del suceso y también se presentaron al centro médico para recopilar información sobre lo ocurrido.

De momento, el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a la persona o personas sospechosas.