Hombre que murió por descarga en Escazú estaba muy cerca de cumplir un anhelo que tenía

Con la promesa de volver pronto a Nicaragua para reencontrarse con los suyos, un señor conocido como Randall realizaba este viernes trabajos en un árbol de aguacate en San Rafael de Escazú pero esa jornada terminó en tragedia.

El hombre era conocido en la zona porque hacía de todo tipo de chambas, este viernes se encontraba podando el árbol cuando una de las ramas que cortaba habría hecho contacto con una línea secundaria de electricidad por la que pasaba un voltaje altísimo, provocándole una descarga eléctrica mortal.

El accidente ocurrió frente Pequeño Mundo, donde la Cruz Roja y Bomberos atendió la emergencia a las 10:13 de la mañana.

Al parecer, los lugareños solo se percataron del fuerte sonido por el arco elétrico.

Hombre murió al sufrir una descarga en Escazú. Foto: Alonso Tenorio (Cortesía/cortesía)

Cuando los equipos de socorro llegaron al sitio, Randall se encontraba inconsciente, a unos 15 metros de altura en el árbol, lo que hizo aún más complejas las labores de rescate.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos por bajarlo y brindarle atención, el trabajador fue declarado sin vida en el lugar.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Según información preliminar, el hombre tenía previsto regresar a Nicaragua la próxima semana, luego de finalizar estos trabajos.