“Hombre” quedó grabado cuando se bajó del carro y golpeó a mujer en Cartago

Una mujer denunció haber vivido un violento episodio en carretera luego de que un hombre se bajara de su carro y la golpeara, en Cartago.

La afectada contó lo sucedido en la página de Facebook Waze Costa Rica, donde también compartió su relato sobre el incidente y señaló que el sujeto la agredió luego de un aparente problema de tránsito.

Un hombre es sospechoso de una agresión en carretera a una conductora (Waze Costa Rica/Cortesía)

Según explicó, todo ocurrió cuando salía de un alto ubicado cerca de las canchas sintéticas de fútbol cinco, antes del semáforo que está por la estación de servicio Metropolitano, en las cercanías del Polideportivo de Cartago.

La mujer contó que otro conductor le dio campo para incorporarse a la vía; sin embargo, al parecer, a un segundo chofer no le gustó que le cedieran el paso y le tiró el carro para golpearla.

Además, aseguró que el hombre iba delante de su vehículo, le hacía gestos obscenos con el dedo y lanzó una lata de cerveza contra la parte delantera de su automóvil.

Pero la situación se tornó todavía más violenta cuando, según su denuncia, el hombre se bajó del carro, caminó hasta donde ella estaba y la golpeó a puñetazos en la cara y la cabeza.

En el video que circula en redes sociales se observa al hombre bajarse de su vehículo, caminar hacia el automóvil de la mujer y posteriormente regresar al suyo. Aunque las imágenes no muestran el momento exacto de los golpes, la afectada aseguró que fue agredida.

La denunciante también manifestó su preocupación porque dentro del carro viajaba un niño pequeño, quien quedó expuesto a la situación de violencia.

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Empresa se pronunció

Otro detalle que llamó la atención es que el hombre vestía una camisa de la empresa Productos Kitty.

Ante la circulación del video, la compañía publicó un comunicado en sus redes sociales en el que manifestó su rechazo a lo ocurrido.

“En Productos Kitty nos sentimos indignados y rechazamos cualquier acto de violencia, acoso o agresión”, indicó la empresa.

Además, confirmó que ya inició un protocolo interno para tomar las medidas correspondientes con el colaborador involucrado.

“Ya hemos iniciado el protocolo interno para tomar las medidas correspondientes con la persona involucrada”.

Este medio no va a compartir el video por los actos de violencia que representan.