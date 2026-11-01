Sospechoso de matar a mujer en parque infantil habría llegado al OIJ con una extraña denuncia

Un hombre de apellido Solano, de 25 años, enfrentará un juicio por el presunto femicidio de Mónica Solano Chaves, cuyo cuerpo fue encontrado en un parque infantil en Blanquillo de Oreamuno, Cartago.

El debate está programado del 2 al 6 de noviembre en el Tribunal Penal de Cartago.

Mónica Chaves Solano, era madre de dos niños Foto Facebook. (Facebook/Redes sociales)

Los hechos que se investigan ocurrieron en agosto del 2025. Según la información judicial, la víctima habría estado en un parque infantil junto al sospechoso y, al día siguiente, fue encontrada sin vida en ese mismo lugar.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores ocurrió cuando el sospechoso supuestamente se presentó a las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar el supuesto robo de un maletín.

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Sin embargo, al rendir su declaración, dio otro nombre y apellidos, pese a que los agentes ya contaban con prueba relacionada con el crimen que se investigaba.

Por esta razón, los investigadores procedieron con su detención.

Además, las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en San Blas de Cartago, donde recolectaron evidencia.

El hombre también es acusado por el delito de simulación de delito, debido a la supuesta denuncia que habría presentado ante el OIJ.