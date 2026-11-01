Lluvias y fuertes vientos marcarán el tiempo de este domingo

Este domingo 1.º de noviembre estará marcado por un aumento de la nubosidad, lluvias en diferentes regiones del país y fuertes ráfagas de viento.

Durante la mañana, se esperan precipitaciones principalmente en el Caribe y la Zona Norte, las cuales podrían extenderse hacia las montañas y el este del Valle Central.

Este domingo predominarán los fuertes vientos y las lluvias. (Rafael Pacheco Granados)

Para la tarde, el panorama estará acompañado de lluvias en el Pacífico Central y aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en el Pacífico Sur. También podrían presentarse precipitaciones ocasionales en el Valle Central y las zonas montañosas del país.

Durante la noche, no se descartan lluvias ocasionales en las zonas costeras del Pacífico Sur.

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En cuanto al viento, los alisios se mantendrán entre moderados y fuertes. Las ráfagas podrían alcanzar entre 30 y 60 km/h en el Valle Central y el Pacífico Norte.

Sin embargo, las condiciones serán más ventosas en las montañas y el norte de Guanacaste, donde se estiman ráfagas de entre 60 y 85 km/h.