Una barbería fue escenario de un asesinato en la provincia con menos homicidios

Una barbería de Guararí, en Heredia, se convirtió en la escena de un homicidio la noche de este viernes 30 de octubre.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales con el apellido Fallas, de 27 años. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hombre recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte en el sitio.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7 p. m., cuando aparentemente un sujeto ingresó al negocio, se acercó a Fallas.

“Fallas estaba dentro de una barbería cuando aparentemente ingresó un sujeto, quien se le acercó y en apariencia sin mediar palabra alguna le disparó impactándole en una ocasión en la cabeza. Siendo que este hombre quedó fallecido en el sitio y el sospechoso se dio a la fuga”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Fallas estaba dentro de la barbería cuando un sujeto ingresó y le disparó sin mediar palabra. Fotos: Melissa Fernández Silva/Ilustrativa (Melissa Fernandez Silva)

Heredia la provincia con menos homicidios

Después del homicidio, el sospechoso escapó; sin embargo, la Fuerza Pública detuvo a un hombre de apellido Vado, de 26 años, quien en apariencia podría estar relacionado con el crimen.

El caso continúa bajo investigación para determinar la participación del detenido y esclarecer las circunstancias del asesinato.

Aunque Heredia es la provincia que registra menos homicidios en el país, este tipo de hechos violentos también golpean a sus comunidades.

Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que en lo que va de 2026 se han contabilizado 19 homicidios en esa provincia.

La cifra representa una disminución de 11 casos en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 30 asesinatos.