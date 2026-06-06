Hombre resulta herido tras un violento ataque ocurrido en Ipís de Goicoechea

Un hombre de apellido Madrigal, de 38 años, resultó gravemente herido tras una aparente riña ocurrida durante la madrugada de este sábado en Ipís de Goicoechea.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja a las 12:47 a. m., por lo que varias unidades fueron enviadas al sitio para atender a la víctima.

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Lo golpearon y apuñalaron

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Madrigal se encontraba en la vía pública cuando, por razones que aún se investigan, se habría visto involucrado en una riña con varios sujetos.

OIJ investiga lo ocurrido durante la madrugada de este sábado. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Aparentemente se encontraba en la vía pública y es herido en varias ocasiones durante una riña con varios sujetos; aparentemente lo golpearon y le provocaron varias heridas con puñal en la cabeza, la espalda y el pecho”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

Tras la agresión, trasladaron al hombre a la clínica de Coronado para que recibiera atención médica.

Por el momento, las autoridades judiciales no han confirmado cuántas personas habrían participado en la agresión ni las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

El caso permanece bajo investigación por parte de los agentes judiciales, quienes trabajan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.