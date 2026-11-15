Hombre salió expulsado de su carro tras un choque y murió debajo del mismo vehículo

Un hombre de apellido Fallas, de 30 años, perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de sufrir un accidente de tránsito en barrio Liceo Unesco, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón.

La víctima conducía un vehículo cuando, por razones que todavía no están claras, perdió el control, se salió de la vía y chocó contra una cuneta.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras el impacto el conductor salió expulsado del carro y terminó debajo del mismo vehículo, que le habría provocado golpes.

La tragedia fue reportada a las 3:40 a. m. de este domingo en vía pública.

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Fallas, de 30 años, murió en barrio Liceo Unesco, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Foto: PZ Noticias (PZ Noticias/PZ Noticias)

Agentes de la oficina del OIJ de Pérez Zeledón se presentaron en el sitio para realizar la inspección preliminar del cuerpo. Posteriormente, lo trasladaron al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicarán los estudios correspondientes.

Las circunstancias que provocaron que Fallas perdiera el control del vehículo son parte de lo que deberán esclarecer las autoridades.