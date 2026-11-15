Sucesos

Hombre salió expulsado de su carro tras un choque y murió debajo del mismo vehículo

Fallas de 30 años, perdió el control del vehículo en barrio Liceo Unesco, en Pérez Zeledón

Por Alejandra Morales

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Un hombre de apellido Fallas, de 30 años, perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de sufrir un accidente de tránsito en barrio Liceo Unesco, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón.

La víctima conducía un vehículo cuando, por razones que todavía no están claras, perdió el control, se salió de la vía y chocó contra una cuneta.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras el impacto el conductor salió expulsado del carro y terminó debajo del mismo vehículo, que le habría provocado golpes.

La tragedia fue reportada a las 3:40 a. m. de este domingo en vía pública.

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Un hombre de apellido Fallas, de 30 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de sufrir un accidente de tránsito en barrio Liceo Unesco, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Foto: PZ Noticias
Fallas, de 30 años, murió en barrio Liceo Unesco, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Foto: PZ Noticias (PZ Noticias/PZ Noticias)

Agentes de la oficina del OIJ de Pérez Zeledón se presentaron en el sitio para realizar la inspección preliminar del cuerpo. Posteriormente, lo trasladaron al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicarán los estudios correspondientes.

Las circunstancias que provocaron que Fallas perdiera el control del vehículo son parte de lo que deberán esclarecer las autoridades.

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conductor muere en barrio Liceo Unesco en Pérez Zeledón
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.