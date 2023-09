Hombre se robó las verjas de una casa

A una familia le robaron la verja de su casa, ellos se dieron cuenta cuando el ladrón aún estaba. (Keyna Calderón)

Indignados, así están los vecinos de Dulce Nombre de Paraíso de Cartago luego de que un hombre se robara las verjas de una casa.

El caso ocurrió 100 metros al sur y 100 metros al este del Cuerpo de Bomberos de Paraíso.

Doña Hannia Solano Ramírez es la afectada y ella nos contó que no podían creer que alguien se fuera a robar las verjas de su casita.

El robo se dio a la 1 de la mañana de este domingo.

“Mi hijo escuchó un ruido y creyó que eran unos gatos, pero se asomó y en ese momento se dio cuenta de que no estaba la verja. No lo podía creer, todos nos levantamos a ver; yo soy bastante escandalosa entonces no salimos y el ladrón ya iba corriendo con la verja”, dijo Solano.

El hombre quedó grabado en un pedacito de un video

Doña Hannia asegura que ella no corrió detrás del ladrón, más bien se fue descalza 125 metros a la delegación policial para pedir ayuda.

El sospechosos al pensar que lo iban a capturar dejó la verja tirada a unos 50 metros y es que no es para menos pues la estructura mide 1, 70 metros de largo y 70 centímetros de alto.

Al parecer, el hombre la empezó aflojar y aflojar hasta que logró soltarla.

La señora asegura que en otras ocasiones le han robado arbolitos y matas, pero que los robos se han vuelto comunes en la zona porque a un vecino se le llevaron la canasta donde se pone la basura y a una comerciante una parrilla.

Los afectados tuvieron que contratar a un señor para que les pusiera otra vez la reja y la asegurara con una varilla.

“Ojalá que la policía haga más vigilancia porque hasta que uno les dice que pasa algo se ponen a trabajar”, dijo la afectada.