Hombre sufre descarga eléctrica y queda inconsciente en lo alto de un árbol en Escazú

Un hombre adulto se encuentra en condición crítica tras sufrir una descarga eléctrica la mañana de este viernes en San Rafael de Escazú.

Bomberos atienden el rescate en San Rafael de Escazú Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

La emergencia es atendida frente a Pequeño Mundo.

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Según el reporte de la emergencia, la víctima permanece inconsciente, a unos 15 metros de altura en un árbol, lo que ha complicado las labores de rescate.

Equipos de emergencia trabajan en el sitio para lograr bajar al afectado y brindarle atención médica.