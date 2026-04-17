Sucesos

Hombre sufre descarga eléctrica y queda inconsciente en lo alto de un árbol en Escazú

El hombre está a unos 15 metros de altura en un árbol, lo que complica las labores de rescate

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre adulto se encuentra en condición crítica tras sufrir una descarga eléctrica la mañana de este viernes en San Rafael de Escazú.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Bomberos atienden el rescate en San Rafael de Escazú Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

La emergencia es atendida frente a Pequeño Mundo.

LEA MÁS: Conmoción por muerte de reconocido abogado penalista

Según el reporte de la emergencia, la víctima permanece inconsciente, a unos 15 metros de altura en un árbol, lo que ha complicado las labores de rescate.

Equipos de emergencia trabajan en el sitio para lograr bajar al afectado y brindarle atención médica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
rescateárbolpequeño mundoescazúrescate de hombre árbol
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.