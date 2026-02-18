Hombre sufrió dolorosa muerte mientras trabajaba en finca de palma africana

Un hombre de apellido Vega, de 43 años, perdió la vida la tarde de este martes 17 de febrero tras sufrir un accidente en una finca de plantación de palma africana.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja, que recibió el llamado a las 12:02 p. m. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron a la víctima con fuertes golpes en la cabeza y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Accidente en finca de palma africana terminó en tragedia la tarde de este martes. Foto: Archivo

La tragedia ocurrió en finca Guanacaste en Osa.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre fue golpeado por una carreta que, al parecer, se soltó mientras era jalada por una yegua. La estructura lo impactó violentamente, provocándole lesiones mortales.

Tras el golpe, Vega quedó postrado boca abajo en el lugar. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.