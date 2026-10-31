Hombre vivió una madrugada de terror dentro de su propia casa en Desamparados

Un hombre de apellido González, de 37 años, terminó con una puñalada en la cara luego de que, aparentemente, un sujeto ingresó a su vivienda y protagonizó un altercado con él.

El caso ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este sábado en Los Guido, Desamparados.

“De acuerdo con la versión preliminar, el ofendido estaba en la casa cuando aparentemente habría ingresado un sujeto, siendo que por razones que no están claras, al parecer se da un altercado, quedando González herido con arma blanca en la cara y fue trasladado a un centro médico en San José”, informó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Una discusión terminó con una herida en su rostro y una investigación en marcha. (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

El sospechoso huyó del lugar, mientras que el herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

El caso es investigado por los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José, quienes buscan esclarecer las circunstancias de la agresión y dar con el responsable.