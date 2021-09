Homicidio frente a un bar revive dolor de mamá cuyo hijo fue asesinado en el mismo lugar

Antonio Strom falleció tras recibir tres balazos en enero de este año. Foto cortesía Marta Villalobos. Antonio Strom falleció tras recibir tres balazos en enero de este año. Foto cortesía Marta Villalobos.

El homicidio de Jorge Eliécer Aragón Vargas, de 38 años, afuera del bar El Tambor en San Lorenzo de Flores, en Heredia, llenó de dolor a doña Marta Villalobos, pues la hizo revivir el asesinato de su hijo Antonio Strom, quien también murió afuera de ese local hace ocho meses.

“Viera que mal pasé cuando me di cuenta de eso (homicidio de Aragón), me enfermé, estuve con la presión altísima, hasta tuve que ir donde el doctor.

Pasé llorando porque me dio como un cuadro de histeria, esa situación me hizo recordar lo que le pasó a mi hijo y que hasta el día de hoy no se ha hecho justicia”, contó Villalobos.

— "Estos son los momentos en los que seguimos cargando con un gran sufrimiento y dolor", dijo Marta Villalobos, mamá de Antonio Strom.

Aragón perdió la vida la tarde del pasado lunes 13 de setiembre en medio de un pleito que se armó afuera del negocio, en el cual recibió dos balazos, uno en el pecho y otro en la espalda. Al parecer, los disparos salieron de la pistola de un conocido suyo, con quien incluso estuvo hablando segundos antes de que se diera la bronca.

Este hecho se hizo muy conocido debido a que el pleito quedó grabado en una cámara de seguridad y el video circuló ese mismo día en redes sociales, así fue como llegó a las manos de doña Marta.

Fue a comer y no regresó

Doña Marta no pudo evitar pensar en su hijo Antonio, de 26 años, cuando vio el video de lo ocurrido, pues la muerte de su hijo, ocurrida el domingo 24 de enero de este año, también fue grabada por una cámara de seguridad.

“Recuerdo que ese día como a la 1:30 de la tarde me dijo que iba a ir a comerse una carne mexicana al bar El Tambor con uno de sus hermanos y un primo. Me dijo que venía rápido porque le estaba cambiando los halógenos a un carro.

Aragón (en el centro de camisa y gorra negra) falleció de dos balazos el pasado lunes 13 de setiembre. Foto cortesía. Aragón (en el centro de camisa y gorra negra) falleció de dos balazos el pasado lunes 13 de setiembre. Foto cortesía.

“No habían pasado ni veinticinco minutos cuando me llamaron para decirme que me lo habían asesinado”, recordó la señora.

Villalobos recordó que ese día Antonio salió de la casa con una cadena de oro muy gruesa, a ella no le gustaba que la anduviera, pues podría atraer la atención de personas indeseables, y al parecer eso fue lo que sucedió apenas llegó al bar.

“Mi otro hijo contó que en el bar estaban esos tres hombres y que se le quedaron viendo a Antonio, porque él andaba una cadena de oro muy cara.

“Todo se dio como por un enjachonazo, porque ellos se le quedaron viendo a mi hijo y él les dijo que cuál era el asunto, y como esos sujetos seguro estaban tragueados se le fueron encima”.

Según doña Marta, el pleito se armó dentro del bar y terminó afuera, a pocos metros de la entrada, donde Antonio se desplomó luego de recibir tres disparos, dos en la espalda y uno en la cabeza.

Sin detenidos

Desde ese trágico día la señora no se ha cansado de pedirle explicaciones al OIJ y a la Fiscalía por el avance del caso, pues, según ella, los sospechosos están plenamente identificados, pero ninguno ha sido detenido.

“Yo empecé a ir al OIJ a preguntar por el caso y me dijeron que estaban investigando, que ya sabían que los sujetos eran de Alajuela, también he hablado personalmente con la fiscal a cargo y desde abril me viene diciendo que ya casi, que ahorita los van a traer para indagarlos y al final nada pasa”, añadió.

Para la señora es muy difícil entender porque no hay detenidos por el caso de su hijo, cuando ella misma ha aportado el video del ataque y hasta fotos de los supuestos involucrados.

“Si eso le hubiera pasado porque él andaba asaltando o robando yo lo reconozco, pero él se fue de aquí a comer a ese bar. Si mi hijo hubiera sido un maleante yo lo reconocería, pero él no lo era, ni siquiera conocía a esos sujetos”.

La señora mantiene la esperanza de que las autoridades detengan a los sospechosos para que estos tengan que hacerle frente a la justicia.