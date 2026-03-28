Horas de angustia: Cruz Roja intensifica búsqueda de niño pues pronto caerá la noche

La angustia se apoderó de los vecinos de La Cima, en Dota, luego de que la mañana de este sábado se reportara la desaparición de un niño de apenas 3 años. Las horas pasan sin haber respuestas y la ayuda sigue llegando.

Según el cruzrojista rescatista Michael Gamboa, la alerta ingresó a las 10:27 a.m. a través del sistema de emergencias 9-1-1, lo que activó de inmediato un amplio operativo de búsqueda en la zona.

“Se movilizaron más de seis unidades y más de veinte cruzrojistas, quienes se encuentran trabajando en el lugar, aunque de momento sin resultados positivos”, explicó Gamboa.

De acuerdo con el reporte preliminar, el menor se encontraba con un familiar cuando, en cuestión de segundos, lo perdió de vista y no volvió a encontrarlo, lo que desató la emergencia.

La Cruz Roja moviliza todo el persona posible para la búsqueda del niño (Cortesía/cortesía)

Las labores de rastreo han sido intensificadas con el apoyo de la unidad canina de la institución, así como de otros equipos especializados que se han ido sumando conforme avanzan las horas.

Además, otras instituciones se han integrado al operativo para reforzar la búsqueda en una zona que presenta condiciones complejas.

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La Cruz Roja también hizo un llamado urgente a los vecinos de La Cima para que se mantengan atentos y reporten cualquier información que pueda ayudar a ubicar al pequeño.

Lo que más preocupa es que pronto va a caer la noche, por lo que se hacen todos los esfuerzos para encontrar al pequeño.