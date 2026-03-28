Así es como anda vestido niño de tres años que se perdió en la montaña

La Cruz Roja está pidiéndole a los vecinos del sector de La Cima, en el cantón de Dota, que se mantengan muy atentos en caso de que vean al niño de 3 años que fue reportado como desaparecido en esa zona la mañana de este sábado.

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En estos momentos, los cuerpos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda y rescate en un sector montañoso donde se vio por última vez al chiquito.

“De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba en una zona montañosa junto a un familiar, quien en determinado momento lo pierde de vista”, indicó la Cruz Roja.

El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.)

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La Cruz Roja informó que el niño viste pantalón verde, camisa oscura, suéter oscuro y zapatos tipo tenis. Además tiene cabello rubio y tez blanca.

“Se solicita a la población vecina mantenerse atenta ante la posible ubicación de un niño con estas características y reportar de inmediato cualquier información a los servicios de emergencia”.

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La Benemérita mantiene personal en el sitio y recursos adicionales en ruta para fortalecer las labores de búsqueda.