Sucesos

Así es como anda vestido niño de tres años que se perdió en la montaña

El menor se perdió en un sector montañoso en el que se encontraba junto a un familiar

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Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja está pidiéndole a los vecinos del sector de La Cima, en el cantón de Dota, que se mantengan muy atentos en caso de que vean al niño de 3 años que fue reportado como desaparecido en esa zona la mañana de este sábado.

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En estos momentos, los cuerpos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda y rescate en un sector montañoso donde se vio por última vez al chiquito.

“De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba en una zona montañosa junto a un familiar, quien en determinado momento lo pierde de vista”, indicó la Cruz Roja.

El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.
El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.)

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La Cruz Roja informó que el niño viste pantalón verde, camisa oscura, suéter oscuro y zapatos tipo tenis. Además tiene cabello rubio y tez blanca.

“Se solicita a la población vecina mantenerse atenta ante la posible ubicación de un niño con estas características y reportar de inmediato cualquier información a los servicios de emergencia”.

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La Benemérita mantiene personal en el sitio y recursos adicionales en ruta para fortalecer las labores de búsqueda.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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