Este es el hombre sospechoso de asesinar a ingeniero tico de 29 puñaladas en Belice

Las autoridades policiales de Belice dieron a conocer la identidad del hombre sospechoso del atroz homicidio del ingeniero Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, quien fue asesinado el pasado jueves de múltiples puñaladas.

De acuerdo con información difundida por medios de ese país como Belize New Network y 7 Newz Belize, se trata de un hombre identificado como Kisnett Kerney Picart, un beliceño de 47 años que residía en la misma zona que el costarricense.

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En una entrevista con medios de ese país, Stacy Smith, subintendente de la Policía indicó que de momento no han determinado el móvil detrás del crimen, pero reveló detalles interesantes de la investigación.

Kisnett Kerney Picart fue detenido como sospechoso de asesinar al costarricense. (Belize News Network y 7 News Belize /Redes sociales)

“La policía ha detenido a un hombre en relación con la investigación en curso sobre un apuñalamiento que resultó en la muerte de Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, ciudadano costarricense y gerente general de la empresa bananera Fyffes”.

“Lo único que puedo comentar al respecto es que creemos que el sospechoso conocía a la víctima, dada la cercanía de su domicilio. No puedo confirmar si la relación era más allá de eso”, destacó Smith.

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La subintendente de la Policía también reveló que la autoridades también recuperaron el arma que habría sido usada para darle muerte a Vindas, quien, según los medios, fue apuñalado en al menos 29 ocasiones.

En cuanto al sospechoso, la única información que ha trascendido es que es un trabajador independiente y que, supuestamente era vecino del tico.

Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice. (Tomada de LinkedIN/LinkedIN)

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El ataque que cobró la vida de Rolando ocurrió la mañana del pasado jueves en la localidad de Placencia, que es un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Stann Creek, en Belice.

“Cuando la Policía llegó, la víctima presentaba múltiples puñaladas y sangraba abundantemente. Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, de nacionalidad costarricense y gerente de Fyffes Banana Farm, fue trasladado de urgencia a la policlínica de Placencia, pero los médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco antes de las 10 a.m.”, informó News 5.