Sucesos

Cruz Roja realiza búsqueda de niño de 3 años que desapareció en zona montañosa donde estaba con un familiar

La Cruz Roja informó que personal especializado en búsqueda y rescate se está desplazando

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Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos personal de búsqueda de la Cruz Roja se está desplazando a un sector montañoso de la zona de Los Santos, esto tras recibir la alerta sobre un niño de 3 años que desapareció en ese lugar.

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La Benemérita informó que la situación tuvo lugar en el sector conocido como La Cima, en el cantón de Dota.

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Búsqueda río Chirripo. Foto Cruz Roja.
El niño desapareció en el sector conocido como La Cima, en el cantón de Dota. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Búsqueda río Chirripo. Foto Cruz Roja.)

“De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba en una zona montañosa junto a un familiar, quien en determinado momento lo pierde de vista”, indicó la Cruz Roja.

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Para la atención de este incidente, la Benemérita está desplazando al sitio recursos de los comités cercanos, así como personal especializado en búsqueda y rescate, con el objetivo de iniciar de inmediato las labores de rastreo en el área.

*Noticia en desarrollo.

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Niño desaparecido DotaCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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