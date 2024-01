Hospital San Juan de Dios le contestó esto a mamá que teme que su hijo pierda una pierna

Derek quiere que los doctores le ayuden para quitar la infección en su pie, lleva tres años así. Foto: Nohemi Obando

El Hospital San Juan de Dios contactó a la familia de Derek Obando y también respondió a la consulta de La Teja, esto luego de que les contamos que una madre súplica ayuda para que su hijo no pierda la pierna izquierda por la falta de atención que, ella asegura, han vivido.

En el centro médico, por medio de la oficina de prensa, aseguraron que Derek está recibiendo atención en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios y en el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE).

“Además, en este momento está recibiendo tratamiento con antibiótico indicado por el CENARE. Por la complejidad de su patología se valorará al paciente en la jefatura de Ortopedia de este centro médico el próximo 26/01/2024″, dijeron en el hospital.

La madre de Derek, Nohemi Obando, contó que los últimos tres años su hijo ha tenido problemas en el pie porque se le hizo una úlcera, debido a una lesión medular. Él roza el pie cuando camina.

En el Cenare le han ayudado, pero por la gravedad lo refirieron al Hospital San Juan de Dios y el pasado 18 de enero lo citaron para operarlo y así quitar toda la infección y definir qué hacer con su caso.

“Cuando mi hijo estaba vestido y entró a quirófano, yo salí a la entrada del hospital para comer algo que mi mamá me llevó y no habían pasado 20 minutos cuando me dijeron que me estaban llamando. Al ir a ver qué ocurría, me dijeron que mi hijo no iba a ser operado porque en el CENARE ya le habían hecho una curación. Les pregunté sobre la infección que tiene en el pie, pero no hubo respuesta y le dieron de alta. Fui a la Controlaría del centro médico, pedí una respuesta de los médicos, pero nadie se toma el tiempo de decirle a uno nada. ¿Debo, entonces, esperar a que mi hijo se ponga grave para volver a ver si hacen algo?”, dijo la mamá.

Doña Nohemi asegura que los médicos ya han insinuado cortar la pierna para frenar las infecciones.

“Mi hijo quiere que le hagan lo que sea pero que le ayuden, hay días de mucho dolor para él, mi hijo tiene nueve años de que todos los años tiene que enfrentar una secuela distinta, lo han operado 25 veces de distintas cosas, él ha sufrido mucho, ha sido muy valiente, y solo queremos que pueda estar un poco bien, pero no nos dicen nada y nos mandan de un lado otro, ¿cómo creen que se puede sentir él si desde que tiene ocho años le cambio la vida por culpa de la delincuencia? Él era solo un niño inocente”, dijo la mamá.

Ella fue este martes a dejar una carta a la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios para solicitar que ayuden a su hijo, y también presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que el hospital le preste la atención debida a su hijo.

Ellos se presentarán el viernes a la cita que les dieron.

El joven resultó herido en el 2014, cuando tenía ocho añitos.

El 21 de diciembre del 2014, Derek resultó herido cuando regresaba de la fiesta que realizó el padre Sergio Valverde de las Obras del Espíritu Santo. Dos hombres que viajaban en una moto, por Rincón Grande de Pavas, armaron una balacera. Las balas de una Ak-47 hirieron a Derek, de tan solo ocho años, en el abdomen y en la pierna izquierda.