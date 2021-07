“El jefe en aquel momento era Eliécer León, en la vivienda se encontró el cuerpo de un señor como de 50 años, al que aparentemente habían asfixiado, ya luego el OIJ lo confirmó. En la casa había mucho desorden, lo que indicaba que estábamos antes un posible robo, la noticia conmovió mucho a los vecinos el señor porque era una persona que no tenía problemas con nadie; si no me equivoco, él vivía con un hijo y se dedicaba a hacer muebles”, dijo Mora.