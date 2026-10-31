Iba rumbo al trabajo: revelan detalles del motociclista que murió en choque en Circunvalación

Este sábado se convirtió en un día de dolor para la familia de Elías López Ampié, de 38 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando viajaba en su motocicleta rumbo a su trabajo.

El mortal accidente ocurrió pasadas las 6 a. m. sobre Circunvalación, en las cercanías del puente de Hatillo 5, específicamente 50 metros al sur.

Una hermana de Elías llegó al sitio del accidente y fue quien identificó a su familiar, luego de que los agentes judiciales atendieron la escena.

El conductor del carro involucrado en el accidente quedó detenido, según confirmó el OIJ.

LEA MÁS: Tragedias en carretera: tres familias comenzaron el sábado de luto

Elías López Ampié, de 38 años, falleció en un accidente de moto y carro en Circunvalación, cerca de Hatillo 5. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Al conductor del carro involucrado le hicieron la alcoholemia y resultó positiva, bajo dirección funcional fue detenido,” indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron el levantamiento del cuerpo de López Ampié y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hasta el 12 de octubre se contabilizaban 271 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito.