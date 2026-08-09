Iba tranquilo en un vehículo, pero la Policía ya sabía quién era: terminó detenido en Guanacaste

Un hombre de apellido Ruiz fue detenido la noche del sábado por oficiales de la Fuerza Pública, luego de que recibieran información sobre su paradero y lograran ubicarlo mientras viajaba en un vehículo por Guanacaste.

Un hombre fue detenido como el sospechoso del homicidio en Filadelfia (MSP/Cortesia)

Ruiz era buscado desde el pasado 5 de agosto, cuando habría disparado contra otra persona en Corralillos de Filadelfia, Guanacaste, por razones que todavía son investigadas por las autoridades.

La detención se dio después de que la Fuerza Pública recibiera una alerta en la que se indicaba que el sospechoso viajaba en un automóvil que se desplazaba entre Zapotal y Nuevo Colón, en Carrillo.

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Los oficiales desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar el vehículo señalado. Tras detenerlo, procedieron con la aprehensión de Ruiz.

El hombre fue puesto a disposición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho y determinar las responsabilidades.