Identifican a barbero que lanzó desgarradores gritos mientras pistoleros lo perseguían para matarlo

Gerald Román, de 34 años, fue identificado como el hombre que quedó grabado mientras lanzaba desgarradores gritos al intentar escapar de unos pistoleros que lo persiguieron y le dispararon en La Herediana de Siquirres, Limón.

El crimen ocurrió la noche de este jueves 6 de agosto y el video del ataque comenzó a circular poco después en redes sociales, mostrando los angustiosos momentos en los que la víctima trataba de ponerse a salvo mientras era atacada a balazos.

De acuerdo con la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta ingresó a las 8:52 p. m.

Las primeras investigaciones indican que Román se encontraba en una barbería donde trabajaba cuando un vehículo con varios ocupantes llegó hasta el sitio.

“Los sospechosos se bajaron y dispararon en reiteradas ocasiones; posteriormente se dieron a la fuga”, informó el OIJ.

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Gerald Román trabajaba en la barbería cuando pistoleros lo persiguieron y lo ejecutaron frente a un minisúper en La Herediana, Siquirres. Foto cortesía (Cortesía/Hombre es ejecutado frente a minisúper en Siquirres. Foto cortesía.)

Segundo barbero asesinado en 24 horas

Trascendió que Gerald Román se desempeñaba como barbero.

El caso llama la atención porque apenas la noche del miércoles otro hombre que también trabajaba como barbero fue asesinado en Corales 3 de Limón.

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En ese hecho, la víctima fue un hombre de apellido Fernández, de 30 años, quien murió tras ser atacado a balazos.

Por ahora, las autoridades no han informado si ambos homicidios guardan alguna relación.

Sospechoso fue detenido minutos después

El OIJ informó que, pocos minutos después del ataque, oficiales de la Fuerza Pública interceptaron el vehículo que, en apariencia, habría sido utilizado por los agresores.

La detención se realizó en La Francia de Siquirres, donde fue capturado un hombre de apellido Mendoza, de 34 años, quien figura como sospechoso de participar en el homicidio.

La investigación continúa para determinar a las otras personas involucradas y esclarecer el móvil del crimen.