Identifican a conductor que murió tras choque entre tuctuc y patrulla en Sixaola

El Organismo de Investigación Judicial identificó al hombre que falleció la noche del miércoles tras un violento accidente de tránsito ocurrido en Sixaola, Limón.

El tuc tuc chocó contra una patrulla (Alonso Tenorio)

La víctima fue un hombre de apellido Flores, de 42 años, quien conducía un tuctuc cuando, por razones que aún se investigan, colisionó contra una patrulla de la Fuerza Pública.

El hecho se registró alrededor de las 11 p. m. en Celia de Sixaola.

Según la información preliminar, tras el fuerte impacto por la gravedad de las lesiones, el conductor del tuctuc falleció en el sitio.

Agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Medicatura Forense.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre el vehículo liviano y la patrulla policial.