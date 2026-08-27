Sucesos

Identifican a hombre asesinado a balazos cerca de local comercial

Sospechosos llegaron en motocicleta; acompañante disparó con arma de 9 milímetros

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

La víctima del homicidio ocurrido la tarde del miércoles ya fue identificada por las autoridades judiciales como de apellido Moya, de 25 años.

El crimen está en investigación para dar con los sospechosos (Silvia Coto)

El crimen ocurrió cuando el joven se encontraba cerca de un local comercial.

En determinado momento, llegó una motocicleta con al menos dos personas, el acompañante se bajó del vehículo y, utilizando un arma de fuego calibre 9 milímetros, disparó varias veces contra Moya.

El joven quedó gravemente herido y, pese a la atención recibida, falleció en el sitio.

LEA MÁS: Él es Claudio Salazar, el hombre que habría sido traicionado y fue hallado dentro de una fosa en Limón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios que permitan identificar y localizar a los sospechosos.

De momento, las autoridades también mantienen abierta la investigación para determinar cuál habría sido el móvil del homicidio y establecer las circunstancias que rodearon el ataque.

El caso continúa bajo investigación judicial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
investigación judicialmotivo del homicidioOrganismo de Investigación Judicialhomicidio cerca de local comercial
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.