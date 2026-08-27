Identifican a hombre asesinado a balazos cerca de local comercial

La víctima del homicidio ocurrido la tarde del miércoles ya fue identificada por las autoridades judiciales como de apellido Moya, de 25 años.

El crimen está en investigación para dar con los sospechosos (Silvia Coto)

El crimen ocurrió cuando el joven se encontraba cerca de un local comercial.

En determinado momento, llegó una motocicleta con al menos dos personas, el acompañante se bajó del vehículo y, utilizando un arma de fuego calibre 9 milímetros, disparó varias veces contra Moya.

El joven quedó gravemente herido y, pese a la atención recibida, falleció en el sitio.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios que permitan identificar y localizar a los sospechosos.

De momento, las autoridades también mantienen abierta la investigación para determinar cuál habría sido el móvil del homicidio y establecer las circunstancias que rodearon el ataque.

El caso continúa bajo investigación judicial.