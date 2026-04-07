Identifican a hombre asesinado de varios balazos en Cariari

Las autoridades judiciales identificaron como de apellido Hernández, de 31 años, al hombre que fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes en Cariari de Pococí, Limón.

El hecho se registró alrededor de las 5:30 a. m., el sector conocido como El Semillero cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía tras escuchar múltiples detonaciones.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la víctima con heridas de bala en la cabeza, tendida en el lugar y sin signos vitales.

La Cruz Roja encontró al hombre fallecido al llegar a Cariari luego de la alerta de los vecinos. (Cruz Roja)

La escena fue acordonada por las autoridades para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

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De momento, no se han brindado detalles sobre los responsables ni el móvil del ataque. El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.