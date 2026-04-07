Sucesos

Identifican a hombre asesinado de varios balazos en Cariari

Vecinos escucharon múltiples disparos y dieron aviso a la Policía

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Por Silvia Coto

Las autoridades judiciales identificaron como de apellido Hernández, de 31 años, al hombre que fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes en Cariari de Pococí, Limón.

El hecho se registró alrededor de las 5:30 a. m., el sector conocido como El Semillero cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía tras escuchar múltiples detonaciones.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la víctima con heridas de bala en la cabeza, tendida en el lugar y sin signos vitales.

última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
La Cruz Roja encontró al hombre fallecido al llegar a Cariari luego de la alerta de los vecinos. (Cruz Roja)

La escena fue acordonada por las autoridades para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

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De momento, no se han brindado detalles sobre los responsables ni el móvil del ataque. El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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