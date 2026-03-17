Identifican a hombre de 55 años asesinado con saña en Guácimo de Limón

El hombre que fue asesinado en Duacarí, en Villafranca de Guácimo, Limón, tenía 55 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que era de apellido Araya.

El caso fue atendido por agentes de la delegación regional del OIJ en Guápiles, luego de que un hombre que caminaba cerca observara a Araya tirado a la orilla de la calle y alertara a las autoridades.

Las autoridades investigan el crimen de un hombre. Foto: Ilustrativa. (Reiner Montero/Cortesía)

Según el reporte preliminar, cerca del cuerpo se ubicaron indicios balísticos. La víctima presentaba múltiples heridas en la cabeza, el cuello, el hombro, la espalda y el pecho.

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Por el momento, las autoridades judiciales indicaron que no se tiene claro el móvil del ataque ni quiénes estarían involucrados en el hecho.

El caso se mantiene en investigación.