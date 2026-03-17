Sucesos

Identifican a hombre de 55 años asesinado con saña en Guácimo de Limón

Un vecino que transitaba por la zona lo encontró tendido a la orilla de la carretera; presentaba múltiples heridas de bala

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Por Silvia Coto

El hombre que fue asesinado en Duacarí, en Villafranca de Guácimo, Limón, tenía 55 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que era de apellido Araya.

El caso fue atendido por agentes de la delegación regional del OIJ en Guápiles, luego de que un hombre que caminaba cerca observara a Araya tirado a la orilla de la calle y alertara a las autoridades.

La escena donde fue hallado el cuerpo quedó custodiaba por Fuerza Pública en el sector de Aguas Zarcas de Matama, Limón. Fotografía:
Las autoridades investigan el crimen de un hombre. Foto: Ilustrativa. (Reiner Montero/Cortesía)

Según el reporte preliminar, cerca del cuerpo se ubicaron indicios balísticos. La víctima presentaba múltiples heridas en la cabeza, el cuello, el hombro, la espalda y el pecho.

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Por el momento, las autoridades judiciales indicaron que no se tiene claro el móvil del ataque ni quiénes estarían involucrados en el hecho.

El caso se mantiene en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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