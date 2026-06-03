Identifican a hombre que murió tras intervención de la Policía Municipal en Rancho Redondo

Las autoridades identificaron como Jonathan Quesada Chavarría, de 41 años, el hombre que falleció la tarde del martes durante una intervención de la Policía Municipal de Goicoechea en Rancho Redondo.

El suceso ocurrió en las cercanías de la plaza de deportes de la localidad y ha generado controversia debido a las diferentes versiones sobre lo sucedido.

Según información preliminar brindada por las autoridades, los oficiales ubicaron a Quesada, quien contaba con una orden de captura activa y era requerido por causas judiciales pendientes.

Jonathan Quesada Chavarría (cortesía/cortesía)

Según el reporte policial, al notar la presencia de los agentes, el hombre intentó huir del lugar, por lo que uno de los oficiales inició una persecución y le ordenó detenerse.

Al parecer, se dio un forcejeo cuando el sospechoso presuntamente intentó arrebatarle el arma de reglamento a uno de los policías municipales. En medio de ese altercado se produjo un disparo que impactó a Quesada, causándole la muerte en el sitio.

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Sin embargo, familiares y vecinos cuestionan esa versión. Algunos testigos afirman que el hombre recibió el disparo mientras intentaba escapar y aseguran que los hechos ocurrieron de una manera distinta a la descrita por las autoridades.

Zafarrancho por muerte de hombre en Rancho Redondo

La tensión aumentó en el lugar tras conocerse el fallecimiento. Incluso, un video que circula en redes sociales muestra momentos de confrontación verbal entre vecinos y oficiales, mientras que el policía municipal involucrado debió ser retirado de la zona por otros compañeros ante el ambiente que se generó.

El caso ahora deberá ser investigado para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte de Quesada.