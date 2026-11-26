Un hombre que viajaba en un pick-up fue alcanzado por otro vehículo desde el que varios sujetos le dispararon en múltiples ocasiones hasta acabar con su vida en plena luz del día.

Las autoridades judiciales identificaron a la víctima como un sujeto de apellido Morales, de 30 años, quien fue asesinado la tarde de este martes, 24 de noviembre, en Poás de Aserrí, San José.

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El homicidio ocurrió en Poás de Aserrí. Foto ANI. (ANI/El homicidio ocurrió en Poás de Aserrí. Foto ANI.)

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Morales se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado por otro carro. Desde ese automotor le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 2:54 p. m. y pese a la cantidad de disparos, ninguna otra persona resultó herida.

El caso vuelve a poner la atención sobre la violencia que afecta a los barrios del sur de San José, una zona donde se han registrado múltiples hechos de sangre.

Costa Rica contabiliza 765 homicidios en lo que va del 2026. San José se mantiene como la segunda provincia con más asesinatos, con un total de 199 víctimas, según las cifras suministradas.