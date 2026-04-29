IMN adelanta cómo estará el clima en mayo y trae noticias que muchos no esperaban

Si usted esperaba que mayo marcara de inmediato el regreso constante de las lluvias, parece que este año el asunto va más lento.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que mayo tendrá condiciones más secas de las habituales en buena parte del Pacífico y el Valle Central, lo que provocará un inicio irregular de la estación lluviosa en varias zonas del país.

Según el pronóstico, entre el 4 y el 10 de mayo se esperan precipitaciones normales para la época, principalmente en sectores del Pacífico y algunas áreas del oeste del Valle Central. Sin embargo, esta condición irá disminuyendo paulatinamente.

La temporada de lluvias iniciará más lenta este año. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Después del 10 de mayo, el panorama cambiará considerablemente, con lluvias por debajo de lo normal en la mayor parte del Pacífico y el Valle Central. Mientras tanto, en regiones como el Caribe y la zona norte se mantendrán condiciones normales para la temporada.

Esto significa que el establecimiento formal de la época lluviosa llegará más tarde de lo acostumbrado. En el Pacífico Central y Valle Central se proyecta que la temporada lluviosa se consolide alrededor del 15 de mayo, mientras que en el Pacífico Norte el ingreso regular de las lluvias se daría hasta la semana del 23 de mayo.

El IMN explicó que durante las dos primeras semanas de mayo habrá una transición marcada por días con aguaceros intercalados con jornadas secas o con muy poca lluvia.

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En el Caribe, por su parte, las condiciones serán más estables y típicas de la época a partir del 10 de mayo, con mayores precipitaciones en zonas montañosas y pocas lluvias en sectores costeros.

Así que, aunque mayo suele asociarse con el arranque pleno del invierno, este año el clima traerá un comportamiento distinto y más seco para buena parte del país.