IMN advierte de una semana de lluvias, tormentas eléctricas y oleaje alto en Costa Rica

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró Alerta Verde en todo el territorio nacional ante el posible aumento de las lluvias durante esta semana.

La decisión se da en medio de un panorama atmosférico inestable que, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), favorecerá las precipitaciones en diferentes regiones del país.

Prepárese esta semana por las fuertes lluvias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el pronóstico, las lluvias más importantes se concentrarían en sectores marítimos y costeros del Pacífico Central y Sur, así como en la península de Nicoya, donde podrían persistir los aguaceros y las tormentas eléctricas.

El panorama lluvioso estaría relacionado con varios fenómenos atmosféricos, entre ellos la salida de la onda tropical número 52, una vaguada en niveles altos y el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical.

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Durante los próximos días se esperan aguaceros frecuentes y de intensidad variable, principalmente en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y las zonas montañosas del país.

También se pronostica oleaje alto

A las condiciones lluviosas se suma el pronóstico del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) que advierte sobre condiciones favorables para oleaje alto y vientos de intensidad moderada durante los próximos días.

Se estiman alturas significativas de las olas de entre 1,4 y 2,2 metros, mientras que las olas máximas podrían alcanzar los 2,7 metros.

El Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el Pacífico Central presentarían las condiciones de oleaje más altas entre miércoles y jueves. En el Pacífico Sur, por su parte, se espera que estas condiciones se mantengan entre viernes y sábado.