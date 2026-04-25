Impactante escena en plena madrugada llevó al OIJ a San Sebastián, San José

Una escena alarmante sorprendió a varias personas la madrugada de este sábado 25 de abril en San Sebastián, San José, tras encontrar a un hombre tirado en plena vía pública.

El hallazgo ocurrió a las 12:41 a. m., cuando vecinos alertaron a las autoridades al ver al hombre boca abajo y con rastros de sangre cerca de su cuerpo.

De acuerdo con la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima tenía impactos de proyectil de arma de fuego.

“Fue ubicado en la vía pública con impactos de proyectil de arma de fuego, las personas que lo encuentran alertaron a las autoridades”, detallaron.

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Hallazgo ocurrió en la madrugada de este sábado. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio)

Víctima no ha sido identificada

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado por las autoridades.

El cuerpo fue trasladado al Complejo de Ciencias Forenses del OIJ, donde se le realizarán los análisis respectivos para determinar con exactitud las lesiones que presenta, así como su identidad.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho violento.