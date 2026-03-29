Sucesos

¡Impactante vuelco en Jacó! Cinco heridos y una persona quedó prensada tras violento choque

Unidades de rescate atienden el accidente entre dos carros y el vuelco de uno de ellos en Quebrada Ganado

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Por Silvia Coto

Un violento accidente de tránsito mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia la noche de este sábado en Quebrada Amarilla de Jacó, en Garabito, en Puntarenas.

El suceso ocurrió 250 metros al sur de la pulpería Estelle.

Un fuerte accidente atienden los bomberos en Quebrada Ganado
Un fuerte accidente atienden los bomberos en Quebrada Ganado (Cortesía /Cortesía)

El Cuerpo de Bomberos está en la escena y reporta que se atienden al menos cinco pacientes tras un fuerte choque que terminó en vuelco de uno de ellos.

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Además, se reporta que una persona quedó prensada dentro del vehículo, por lo que los rescatistas trabajan para liberarla.

Por el momento, se desconoce la condición de salud de los heridos y las causas que provocaron el accidente.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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