Impacto en Siquirres: hallan a un hombre muerto dentro de su vivienda

El cuerpo fue encontrado en una casa en Florida Nuevo, en Siquirres, Limón

Por Silvia Coto

El cuerpo de un hombre fue localizado dentro de su vivienda, la mañana de este domingo en Siquirres.

La Cruz Roja informó que el hallazgo se dio a eso de las 9:07 a. m., en Florida Nuevo de Siquirres, Limón.

El cuerpo encontrado en una vivienda en Siquirres fue llevado a la Medicatura Forense (Silvia Coto)

Según el reporte oficial, al llegar al sitio, los socorristas de una unidad básica confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De inmediato se dio aviso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de realizar el levantamiento del cuerpo y abrir la respectiva investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Aunque trascendió que tenía aparentes golpes, será la autopsia la que revele la causa de su muerte.

Las autoridades no han revelado aún la identidad del fallecido.

