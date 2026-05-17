Impresionante accidente en Palmar Sur deja a pareja fallecida y a una mujer en condición crítica

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer en condición crítica en Palmar Sur de Osa, Puntarenas.

La emergencia fue reportada a la 1:59 a.m., cuando por razones que aún se investigan, un vehículo tipo pick-up colisionó contra un árbol y posteriormente se volcó.

Dos personas fallecieron en el accidente y una más está grave (Silvia Coto)

Según el reporte de la Cruz Roja, al llegar las unidades de emergencia a la escena confirmaron que un hombre y una mujer ya no presentaban signos vitales.

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Además, otra mujer fue atendida en el lugar y trasladada en condición crítica al Hospital Tomás Casas.

Para la atención de la emergencia se desplazaron dos ambulancias.

Los cuerpos de los dos fallecidos fueron trasladados a la Medicatura Forense.