Madrugada trágica: mujer muere tras accidente en moto en Pococí

Una mujer falleció durante la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta en Cariari de Pococí, Limón.

Según el reporte preliminar, la mujer viajaba en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y cayó a una cuneta.

Una mujer falleció al chocar su moto contra un muro en Pococí. Foto: Waze Costa Rica (waze/cortesía)

El incidente ocurrió sobre la vía que conduce hacia el Ebais Caribe, donde se desplazaron cuerpos de emergencia tras recibir la alerta.

Sin embargo, al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Joven mamá murió en brutal ataque grabado por cámaras en Liberia

Debido a la atención de la emergencia y el levantamiento del cuerpo, no hay paso por el lugar.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.