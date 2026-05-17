Sucesos

Madrugada trágica: mujer muere tras accidente en moto en Pococí

Una mujer murió esta madrugada en Cariari de Pococí, Limón, luego de perder el control de la motocicleta en la que viajaba

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Por Silvia Coto

Una mujer falleció durante la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta en Cariari de Pococí, Limón.

Según el reporte preliminar, la mujer viajaba en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y cayó a una cuneta.

Una mujer falleció al chocar su moto contra un muro en Pococí. Foto: Waze Costa Rica
Una mujer falleció al chocar su moto contra un muro en Pococí. Foto: Waze Costa Rica (waze/cortesía)

El incidente ocurrió sobre la vía que conduce hacia el Ebais Caribe, donde se desplazaron cuerpos de emergencia tras recibir la alerta.

Sin embargo, al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

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Debido a la atención de la emergencia y el levantamiento del cuerpo, no hay paso por el lugar.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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