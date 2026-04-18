Sucesos

Impresionante video muestra el momento en que capturan embarcación con una tonelada de droga

Algunos paquetes de droga tenían una calcamonía de capibara

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Por Silvia Coto

Un impresionante video muestra el momento en que las autoridades interceptan una embarcación cargada con droga en aguas del Pacífico Sur.

La acción se dio a aproximadamente 33 millas náuticas de Cabo Matapalo, luego de un trabajo de inteligencia y coordinación internacional con la Administración para el Control de Drogas (DEA), que permitió ubicar y dar seguimiento a la lancha sospechosa con apoyo de una aeronave estadounidense.

Video impactante: así interceptaron lancha con casi una tonelada de droga en el Pacífico Sur

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseguró que se trató de una aeronave radar que les dio la ubicación exacta.

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Durante el operativo, los oficiales lograron detener a tres hombres de nacionalidad colombiana, de apellidos Montaño, Rivera y Cuero, quienes viajaban en una embarcación rápida tipo Eduardoño denominada Zeus 27.

Detienen a sospechosos con cargamento de casi una tonelada de droga. Fotos: MSP
La lancha fue interceptada en el mar. Fotos: MSP (MSP/cortesía)

Dentro de la lancha se localizaron 21 pichingas, 14 estañones y un total de 947 paquetes de aparente cocaína, cada uno con un peso cercano a un kilogramo.

Detienen a sospechosos con cargamento de casi una tonelada de droga. Fotos: MSP
La droga tenía estos peculiares calcomanías. Fotos: MSP (MSP/cortesía)

El operativo fue ejecutado por el Departamento de Investigaciones Especializadas de la Policía de Control de Drogas (PCD), con el apoyo de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNGC).

Detienen a sospechosos con cargamento de casi una tonelada de droga. Fotos: MSP
Detienen a sospechosos con cargamento de casi una tonelada de droga. Fotos: MSP (MSP/cortesía)

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga decomisada. Algunos de los paquetes traían una calcamonía de un capibara con las letras C y P.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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