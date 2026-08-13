Sucesos

Incendio forestal devora 8,5 hectáreas de parque en Santa Ana

Equipos realizan vigilancia para evitar reactivación y avance a otras zonas del parque

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Por Silvia Coto

Un incendio forestal afecta desde la madrugada de este jueves el Parque Natural Urbano Lorne Ross, ubicado sobre la Ruta 27, en el kilómetro 12, en Santa Ana.

Parque Natural Urbano Lorne Ross,
Parque Natural Urbano Lorne Ross fue afectado por un incendio forestal (Bomberos/Cortesía)

Bomberos informó que se trata de un incendio en vegetación que ha afectado aproximadamente 8,5 hectáreas.

Incendio forestal consume 8,5 hectáreas en parque urbano de Santa Ana

La emergencia fue reportada cerca de las 4 de la mañana, momento en que los equipos de respuesta se desplazaron hasta el sitio para atender las llamas.

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A esta hora, bomberos de la Estación de Santa Ana permanecen en el lugar, apoyados por la Unidad de Drones, realizando labores de vigilancia y control.

Los equipos trabajan para garantizar que el incendio se encuentre completamente controlado y evitar que las llamas puedan reactivarse o avanzar hacia otras zonas del parque.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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