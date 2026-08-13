Joven de 20 años muere tras ser apuñalado y chocar cuando intentaba llegar a una clínica

Un joven de apellido Leiva, de 20 años, murió la noche de este miércoles luego de ser herido con un cuchillo durante una aparente riña entre varios hombres en San Gabriel de Aserrí.

Según indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso fue reportado cerca de las 11:40 p. m.

La muerte del jovencito está en investigación (Silvia Coto)

En apariencia, durante la pelea uno de los involucrados habría utilizado un cuchillo y le causó una herida en el abdomen a Leiva.

Después de ser herido, el joven logró llegar hasta su vehículo y lo abordó con la intención de trasladarse por sus propios medios a una clínica para recibir atención médica.

Sin embargo, no consiguió llegar. Según la información preliminar, mientras circulaba por la misma zona perdió el control del vehículo y chocó contra una cuneta.

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Los agentes judiciales presumen que la herida que sufrió pudo haber provocado que perdiera el control del automóvil.

Cuando los investigadores llegaron al sitio, encontraron al joven fallecido y por lo que realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de muerte.

El caso tiene además a un sospechoso de 16 años. Según el OIJ, minutos después de la agresión, el menor que aparentemente habría herido a Leiva se entregó a la Policía Administrativa.