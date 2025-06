Indignación por video que muestra a cruzrojista pateando a un perro en medio de una emergencia

Aparentemente, la agresión al animal fue en Pavas. (la esquina 50/La esquina 506)

Un video que circula en redes sociales ha desatado la indignación entre la gente, pues muestra a un cruzrojista aparentemente pateando a un perro, mientras atendía una emergencia, al parecer en la comunidad de Pavas, en San José.

El video fue compartido por La Esquina 506.

“¿Fue una reacción de adrenalina? ¿O es totalmente injustificable lo que hizo?”, agregaron en la descirpción del video por lo que varios internautas comentaron.

En redes habían todo tipo de comentarios. Captura (la esquina 50/La esquina 506)

“Nada le hizo al perro, estaba estorbando y la situación lo apremia. No hay agresión ni mala intención. No hay que confundir”, “Creo que no era necesario, el perro se va quitando al paso de la camilla, pero no todos tienen ese amor y respeto por los animales”, “Nada tiene que hacer un perrito en la calle, así de sencillo. Una emergencia es una emergencia. Estos trabajos son muy demandantes física y mentalmente, aparte, no le pasó nada al perrito”, “No tenía que patear al perro, no era necesario”.

Según los datos que le compartió la Cruz Roja a este medio, el único incidente que tuvieron en esa zona fue ayer a las 7:28 de la noche, cuando estaban atendiendo a un hombre de 37 años que había sido baleado en el tórax.

Cruz Roja responde

Este medio contactó a la oficina de Prensa de La Cruz Roja, quienes nos respondieron lo siguiente:

“Ante la circulación de un video donde se observa a un cruzrojista en una situación con un animal, durante la atención de una emergencia con un paciente en estado crítico, lamentamos profundamente lo sucedido. Somos una institución que defiende la vida en todas sus formas.

“El caso está siendo analizado conforme a nuestro Código de Conducta, ya que nuestros principios fundamentales establecen el respeto por la vida y protección.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la ética, el respeto y la transparencia. La Contraloría de Servicios está disponible para recibir cualquier manifestación al respecto”, concluyeron.