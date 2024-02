Indignación total de familia porque conductor borracho que mató a ciclista no irá a la cárcel

Indignados están los papás del ciclista José Ricardo Carmona Mora, de 38 años, quien murió atropellado por un conductor borracho.

Don José Ricardo Carmona y su esposa Noemy Mora junto a otros familiares estuvieron en el Tribunal Penal de Cartago en donde se llevó el juicio por la muerte de su hijo que ocurrió el 21 de febrero del 2021 en Orosi, de Paraíso de Cartago.

La familia escuchó que al chofer del carro identificado con los apellidos Amador Ramírez, de 26 años, le impusieron una sentencia de tres años en la cárcel, sin embargo no pasará encerrado porque le dieron el beneficio de ejecución condicional de la pena por cinco años; esto significa que Amador no debe cometer ningún otro homicidio durante este tiempo.

El juez Christopher Durán le dijo al sentenciado que fue reprochable el actuar de este sujeto, a quien le advirtieron que no manejara borracho.

“Ese día usted, únicamente se levantó con el fin de tomar licor y tomar un vehículo y conducir, es una conducta bastante reprochable don Édgar (nombre del conductor), además del hecho de que usted ese día fue detenido y así quedó bien demostrado con la prueba testimonial, aunque los oficiales de Fuerza Pública le advirtieron de que no tomara nuevamente ese vehículo en una primera ocasión donde lo detienen orinando cerca de este sitio, le dicen que no tome el vehículo, usted se va con otros amigos en el mismo vehículo sabiendo que ya le habían advertido que no podía continuar conduciendo por el estado etílico que tenía, con la consecuencia fatal para el ofendido José Ricardo”, dijo el juez Durán.

José Ricardo Carmona Mora murió mientras andaba en bicicleta y fue atropellado por un conductor borracho de apellidos Amador Ramírez. Fotos: Cortesía Alejandro Meza para LT

José Manuel Carmona, papá del ciclista fallecido dijo que con la muerte de su hijo la familia quedó destrozada.

“Los jóvenes irresponsables tienen permiso porque las leyes de este país les están dando permiso para que maten en la calle y saben que no les van hacer nada, salgo dolido porque dicen que el acusado es joven y tiene toda una vida por delante, pero ¿qué pasó con la vida de mi hijo que la truncaron a sus 38 años?, él tenía trabajo estable y estudiaba”, expresó el padre del deportista, quien solo quería hacer deporte y no hacer daño.

LEA MÁS: Novia de José Carmona Mora, ciclista que murió atropellado por chofer borracho: “No andaré más en bicicleta”

El día que murió este ciclista el conductor se fugó del lugar del accidente, pero iba tan borracho que se estrelló contra un poste a 200 metros del sitio.