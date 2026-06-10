Sucesos

Investigan muerte de joven de 25 años encontrada en su habitación en Cartago

El cuerpo fue encontrado por el padre de la joven en su vivienda

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Por Silvia Coto

Las autoridades judiciales investigan la muerte de una joven de 25 años, de apellido Orozco, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este miércoles dentro de su cuarto en Dulce Nombre de Cartago.

La joven fue encontrada sin vida por sus padres. (Silvia Coto)

Según la información preliminar, el incidente fue reportado a eso de las 10:20 a. m., cuando los padres de la joven la encontraron sin vida dentro del cuarto y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Agentes policiales se hicieron presentes en la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y coordinaron su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud la causa del fallecimiento.

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Consultada sobre el caso, la Cruz Roja Costarricense informó que la atención se manejó como una muerte natural, aunque serán los exámenes forenses los que confirmen oficialmente las circunstancias del deceso.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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