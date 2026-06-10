Investigan muerte de joven de 25 años encontrada en su habitación en Cartago

Las autoridades judiciales investigan la muerte de una joven de 25 años, de apellido Orozco, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este miércoles dentro de su cuarto en Dulce Nombre de Cartago.

La joven fue encontrada sin vida por sus padres. (Silvia Coto)

Según la información preliminar, el incidente fue reportado a eso de las 10:20 a. m., cuando los padres de la joven la encontraron sin vida dentro del cuarto y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Agentes policiales se hicieron presentes en la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y coordinaron su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud la causa del fallecimiento.

LEA MÁS: Identifican a dueño de barbería asesinado durante ataque armado en Carrillo

Consultada sobre el caso, la Cruz Roja Costarricense informó que la atención se manejó como una muerte natural, aunque serán los exámenes forenses los que confirmen oficialmente las circunstancias del deceso.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.