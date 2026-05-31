Sucesos

Investigan muerte de joven que fue atacado violentamente en San Carlos

La víctima fue atacada durante una riña en Boca de Arenal de Cutris y presentaba un golpe en la cabeza, así como una herida por arma blanca en el pecho

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Por Silvia Coto

Un joven fue asesinado este domingo luego de participar en una riña ocurrida en el barrio La Margarita, en Boca de Arenal de Cutris, en San Carlos.

El joven murió víctima de agresión (Silvia Coto)

Según la información preliminar, el hecho se dio cuando, por razones que aún se investigan, se produjo una discusión.

Durante el altercado, el joven habría recibido un fuerte golpe en la cabeza y una herida provocada con un cuchillo en el pecho, lo que le generó lesiones de gravedad.

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Tras resultar herido, el muchacho logró caminar varios metros hasta llegar a las cercanías de la plaza de deportes, donde cayó desplomado y fue ayudado por las personas que se encontraban cerca.

En el sitio fue atendido por personal de la Cruz Roja; sin embargo, los socorristas lo declararon fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de las diligencias en la escena y de la recolección de indicios, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los responsables.

El caso continúa en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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