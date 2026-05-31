OIJ solicita colaboración para ubicar a adolescente desaparecido en Guadalupe

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un menor de edad reportado como desaparecido.

Se trata de Deip Alonso Medrano Ramírez, de 17 años, quien fue reportado como desaparecido el 30 de mayo de 2026.

Deip Alonso Medrano Ramírez está desaparecido. Foto: OIJ (Cortesía/Cortesía)

Según la información oficial, el joven fue visto por última vez en Guadalupe, en Goicoechea, en San José.

Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero, por lo que las autoridades mantienen activa su búsqueda.

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El OIJ solicita a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a su localización comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la ubicación del adolescente.